مش هتشتركي.. نسمة محجوب: أقنعت والدي بالمشاركة فى ستار أكاديمى بالحوار والمناقشة

كشفت نسمة محجوب أن والدها عارض فى البداية فكرة انضمامها لبرنامج المسابقات الغنائية “ستار أكاديمى” وفاجئها بجملة "أيه ده لا مش هتشتركى" .



وأضافت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن بعد رفض والدها الاشتراك فى برنامج ستار أكاديمى لجأت للمناقشة معه والتوصل لحل خاصة وبعد ذلك وافق على الأمر خاصة بعدما شعر بحماسها الشديد .



ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى كان قلق كثيرا عليها وكان يحرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة .