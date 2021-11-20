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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيي خليل يفتتح موسمه الفني الجديد بحفلين في اوبرا القاهرة والإسكندرية

يحيى خليل
يحيى خليل

يفتتح الموسيقار العالمى يحيى خليل موسمه الجديد فى مصر بحفلين يقاما فى الثامنة مساء الأربعاء ٢٤ نوفمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة والجمعة ٢٦ نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .  

يتضمن برنامج الحفلين باقة متنوعة من أعماله التى تتميز بطابع فنى فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

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يحيى خليل يقدم حفلا بمهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى| تفاصيل

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أمينة خليل تتألق بالأسود من ختام مهرجان الجونة..صور

مسيرة يحيى خليل

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط ، تواصلت رحلته الفنية على مدار عقود نجح خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية محلية واجنبية عريضة من مختلف الفئات العمرية ، قدم أكثر من خمسة الآف حفل في 200 مدينة حول العالم وعاد مؤخرا الى الوطن بعد جولة فنية ناجحة بالولايات المتحدة شملت حفلا بحديقة شيكاغو هامبولدت بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام وجاءت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي للموسيقى .

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