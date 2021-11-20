دوري القسم الثاني .. إلغاء مباراة ألعاب دمنهور وسبورتنج بسبب الأمطار

قرر الحكم محمد عادل تأجيل مباراة فريق ألعاب دمنهور أمام سبورتنج السكندري التي كان من المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

وغرق ملعب المباراة بمياه الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية وبعد معاينة الحكم للمعلب قرر تأجيل المباراة .

وكان نادي العاب دمنهور قد غير ملعبه ليخوض المباريات على ملعب مياه البحيرة .

ويحتل فريق ألعاب دمنهور تحت قيادة المدير الفني أبو العنين شحاتة، المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها بعد خوض 7 مباريات، لم يتذوق خلالها طعم الفوز وتعادل في 6 مباريات وتلقي الخسارة في مباراة واحدة،