عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عميد المصورين العراقيين.. لطيف العاني ورحلة توثيق العراق في منتصف القرن العشرين|صور

المصور العراقي الراحل
المصور العراقي الراحل لطيف العاني

بعد صراع مع المعرض، توفي المصور العراقي لطيف العاني، يوم الخميس، عن عمر ناهز 90 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الصور الفوتوغرافية التي توثق العديد من الأحداث الهامة في تاريخ العراق.

txt

مصور المشاهير يوضح الفرق بين الفوتوغرافي والتصوير العادي |فيديو

txt

معرض دبي.. مذكرة تفاهم بين "مصر للطيران" و"الخليج" في الصيانة والشحن| صور


تاريخ طويل للمصور العراقي صاحب لقب "عميد المصورين العراقيين"  والذي يعد أحد رواد التصوير في العراق والشرق الأوسط، والموثق الأول لتاريخ العراق في منتصف القرن العشرين.

259049657_4545750168813683_8437435943064318977_n
259049657_4545750168813683_8437435943064318977_n

 

كان قد ولد في عام 1932 في مدينة كربلاء العراقية، وانتقل منها برفقة أسرته إلى بغداد بعد وفاة والده، وبدأ في مجال التصوير الفوتوغرافي خلال مساعدته لشقيقه في المجال نفسه.

جامع مرجان
جامع مرجان

 

وكان يمتلك شقيقه محل في بغداد، وتعلم هناك أساسيات التصوير وحصل على أول آلة للتصوير في عام 1947 بعدما اشترى له شقيقه كاميرا خصيصا، وكان شراء الكاميرا يعد أمرا مذهلا نسبة إلى قلة أعداد المصورين في العراق.

منارة الملوية
منارة الملوية


وكانت حينها استوديوهات التصوير الفوتوغرافي قليلة نسبيا في العراق، ولم تبدأ في الانتشار في العراق إلا في أواخر الأربعينات، وكان التصوير بجانب عمله الأساسي في إحدى شركات النفط في العراق.

بغداد
بغداد

 

وتعلم لطيف العاني أساسيات التصير على يد مجموعة من كبار الأساتذة والفنيين والمصورين الأجانب، حتى قرر الاطلاق للعمل بمفرده كمصور محترف.

شارع الرشيد
شارع الرشيد

 

وفي سنوات قليلة بزغ نجمه كمصور عراقي محترف، حتى عام 1960 الذي أسس فيه قسم التصوير في وزارة الثقافة التي كانت تسمى سابقا بوزارة الإعلام، وقدم العديد من الصور باللون الأبيض والأسود والملونة والتي كان نادر صدورها آنذاك.

بابل 1970
بابل 1970


يتمتع لطيف العاني بأرشيف نادر ومميز يوثق من خلاله العراق على مدار النصف لثاني من القرن العشرين، ومنها صور لشارع الرشيد في بداد، وبابل، وسوق الصفافير، ومنارة الملوية، وجامع المرجان وطارق كسرى، وأسواق بغداد.

العراق وزارة الثقافة بغداد علام الشرق الاوسط المعرض التصوير الصور الفوتوغرافية العراقيين ثقافة مصور الأحداث

ترشيحاتنا

القائمة الموحدة سر النجاح ..الخطيب مقدما نفسه للمهندسين|وعرض مغري من هاني ضاحي

الصحة: لم نرصد أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية غدا

محافظة الفيوم: تعطيل الدراسة غدا ما زال قيد الدراسة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال إيران

2.24 مليون راكبا فى يوم..أمريكا تسجل أعلى معدل سفر جوي منذ جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

تعطيل الدراسة في القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدًا

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

الأرصاد: ذروة عدم استقرار الطقس تنتهي الليلة.. وارتدوا الشتوي

اعتداء جنسي ومصير مجهول.. أين اختفت بينج شواي نجمة التنس الصينية المفقودة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ