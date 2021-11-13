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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

" لازم يكون في راحة نفسية بين المصور والفنان"

مصور المشاهير يوضح الفرق بين الفوتوغرافي والتصوير العادي |فيديو

محمد الكشكي، مصور
محمد الكشكي، مصور المشاهير

قال محمد الكشكي، مصور المشاهير، إن الصورة عبارة عن تكوين من فريق العمل من ميك اب ارتست وكوافير، وخلافه، والفوتوغرافي يعمل على توظيف كل هذا الفريق لإخراج الصورة بشكل جيد.

وأضاف "محمد الكشكي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك  بعض الأشخاص تظهر طوال الوقت في الصور بشكل جيد ، وهناك بعض الأشخاص الذين لديهم قدر عال من الوسامة ، ولكن صورهم غير جيدة ، وهذا يرجع إلى الروح.

وأِشار مصور المشاهير، إلى أن الفرق ما بين أي مصور والآخر هي  النظرة او الأسلوب  في التصوير، متابعا : "في مصور بيحب يدخل الإضاءة في الصورة بشكل معين، وهذا يميزه عن أي مصور آخر،  والبعض الآخر يعمل على استخدام لون معين او يستخدم زاوية معينة".


"لازم يكون في راحة نفسية بين المصور والفنان"

 

قال محمد الكشكي، مصور المشاهير، إن العمل مع الفنانين يكون صعباً، لأن عدم وجود راحة نفسية ما بين المصور  والفنان، لن يؤدي إلى اخراج الصورة بشكل جيد، ولذلك هناك ضرورة لوجود كيمياء أو مود معين، لكي يفهم المصور كادرات الممثل، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال الحديث بشكل جيد مع الممثل.

وتابع  "محمد الكشكي" ، أن الصور قد لا تعجب الممثل، رغم أنها جيدة، وهذا يرجع إلى أن الممثلة تريد الظهور بشكل معين،  معقبا: "لازم يكون في راحة نفسية ما بين المصور والفنان".

 وأشار إلى أن هناك ضرورة للحديث مع الفنان والحديث وتشغيل موسيقى، لكي يتم تغير الحالة المزاجية، وبالتالي يتم إخراج أفضل شيء في الصورة.

محمد الكشكي مصور المشاهير الفوتوغرافي حياتك صحتك صدى البلد

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