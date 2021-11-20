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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة “ الميرنجي” لملاقاة غرناطة، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو  - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز

وتُقام المباراة في الخامسة والربع من مساء غدًا الأحد على ستاد نويفو لوس كارمينيس معقل فريق غرناطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيما ايسكو توني كروس غرناطة قائمة ريال مدريد فريق ريال مدريد

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