أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة “ الميرنجي” لملاقاة غرناطة، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو - إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز

وتُقام المباراة في الخامسة والربع من مساء غدًا الأحد على ستاد نويفو لوس كارمينيس معقل فريق غرناطة.