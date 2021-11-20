الإثنين.. تاريخ العملات والمسكوكات ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة تحت عنوان "تاريخ العملات.. دراسة المسكوكات المصرية كمصدر أثري"، وذلك في تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وتناقش الندوة أهمية دراسة المسكوكات المصرية كمصدر أثري مباشر لمعرفة التاريخ الاقتصادي والحضاري والمعماري والفني لمصر منذ عصر الأسرة 30 وحتى الفتح العربي لمصر، بدايات العصر الأموي.

تاريخ ضرب العملات

وتستعرض الندوة العملات منذ عصر الأسرات، وتاريخ ضرب أول العملات المصرية، مرورًا بتاريخ سك النقود في مصر تحت حكم الأخمينيين والبطالمة، والتأثيرات الفنية المصرية والأجنبية التي ظهرت على العملة المصرية، وكيف استخدمت العملة المصرية كآداة للدعاية، ومن الأمثلة الصريحة على ذلك مسكوكات الفترة البطلمية- الرومانية.

يحاضر في الندوة محمد مدحت؛ باحث ماجستير بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهو حاصل على ليسانس آداب علم نفس جامعة القاهرة، وليسانس آداب آثار جامعة عين شمس، ودبلوم الآثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، كما أنه حاصل على العديد من الدورات في اللغة المصرية وفي الديانة المصرية القديمة، وله العديد من المقالات عن العملات بمجلة "المُقتني العربي" وعدد من المواقع العربية والمصرية.