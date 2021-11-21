عبد المنعم السيد: القطاع الخاص يساهم بنسبة 72.5% في الناتج المحلي الإجمالي.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن القطاع الخاص حيوي وهام وهذا بسبب مشاركة في الناتج المحلي بنسبة 72.5% ويعمل بها عمالة بنسبة 78.5% من حجم العمالة المتواجدة في مصر .

واضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المصري افندي " المذاع علي قناه " المحور " ، إن حجم مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة المصرية تجاوز 117 مليار جنية خلال العام المالي الحالي ، لافتا إلي أن القطاع الخاص هو قاطرة تنمية الدولة .

واوضح عبد المنعم السيد ، إن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص يسمح للشركات الخاصة بالاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم .

وتابع أن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص خفضت المدة الزمنية لإسناد المشروعات الحكومية للقطاع الخاص خلال 15 يوما.