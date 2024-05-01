سلامة الغذاء تبحث مع السفارة السعودية التعاون التجاري وتيسير نفاذ الصادرات

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة، لاسيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين.



وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الاشقاء في المملكة السعودية لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية، مشيرًا إلى أهمية السوق السعودي كأحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.



ومن جانبه أشاد أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بلقائه والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مثمنًا دور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء ومأمونيته وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.