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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: اعتقال 41 مشتبها بهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، صباح اليوم الأربعاء، إن سلطات الأمن التركية ألقت القبض على 41 شخصا في البلاد للاشتباه في علاقتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف وزير الداخلية التريكي في منشور على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي إكس، أن عمليات الاعتقال جرت في 12 مقاطعة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن كايا، أن سلطات الأمن التركية اعتقلت 36 شخصا للاشتباه بعلاقاتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي، في عملية في أربع مناطق بالبلاد.

وقال وزير الداخلية التركي إن المشتبه بهم الذين ينشطون في تنظيم "داعش" الإرهابي ساعدوا في تمويل التنظيم وزودوه بالمعدات. 

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تركيا: اعتقال 41 مشتبها بهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي

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