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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل شم النسيم.. ضبط رنجة فاسدة فى حملة على محلات بيع الأسماك بالقليوبية

ضبط رنجة فاسدة
ضبط رنجة فاسدة

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة على محلات بيع الأسماك قبل الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لضبط أى مخالفات.

وقامت الحملة بالمرور على 21 محلا من محلات بيع الأسماك المملحة، وأسفرت عن إعدام 33 كيلو رنجة وفسيخ لعدم احتفاظها بالخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

كما تم تحرير 23 محضرًا للمنشآت لمخالفة الشروط الصحية وعدم حمل شهادة صحية لمتداولي الأغذية، كما تمت التوصية وإخطار الجهات المختصة بوجود 6 منشآت تدار بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بتلك المنشآت. 

القليوبية اعياد الربيع شم النسيم مديرية الصحة بالقليوبية الأسماك المملحة

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