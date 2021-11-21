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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا مع قرارات هاني شاكر.. عمر كمال : مطربو المهرجانات بيقولوا كلام لا يصح

عمر كمال
عمر كمال

علق المطرب عمر كمال على قرار نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا إن به جزءا كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال.

وتابع عمر خلال مداخلة مع معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "يجب ان تمنع تلك الفئة، لأنها تقدم شتائم علني".

وأضاف على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تحاز من الرقابة مثلما حدث معي".

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عمرها ما جت بالحظ.. عمر كمال يرد على منتقديه بصور قبل الشهرة..شاهد

وكان قد نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور له.

وظهر عمر كمال فى الصور قبل وبعد الشهرة، ووجه رسالة إلى منتقديه بعد الصور الأخيرة التى نشرها بالسيارة الفارهة، وعلق قائلا “عمرها ما جت بالساهل ولا جت بالحظ، مفيش فرحة مدفعتش حقها”.

واحتفل عمر كمال بتخطي أحدث كليباته الغنائية "ضيعنا" مع عبد الباسط حمودة 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال بوست نشره عبر حسابه علي موقع إنستجرام.


ونشر عمر كمال صورة له، وعلق: "الحمد لله ٣ مليون في ٣ أيام لكليب ضيعنا"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

 

 

التواصل الاجتماعي هاني شاكر المطرب عمر كمال الفنان عمر كمال فيسبوك عبد الباسط حمودة

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