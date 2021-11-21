أنا مع قرارات هاني شاكر.. عمر كمال : مطربو المهرجانات بيقولوا كلام لا يصح

علق المطرب عمر كمال على قرار نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا إن به جزءا كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال.

وتابع عمر خلال مداخلة مع معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "يجب ان تمنع تلك الفئة، لأنها تقدم شتائم علني".

وأضاف على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تحاز من الرقابة مثلما حدث معي".

وكان قد نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور له.

وظهر عمر كمال فى الصور قبل وبعد الشهرة، ووجه رسالة إلى منتقديه بعد الصور الأخيرة التى نشرها بالسيارة الفارهة، وعلق قائلا “عمرها ما جت بالساهل ولا جت بالحظ، مفيش فرحة مدفعتش حقها”.

واحتفل عمر كمال بتخطي أحدث كليباته الغنائية "ضيعنا" مع عبد الباسط حمودة 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال بوست نشره عبر حسابه علي موقع إنستجرام.



ونشر عمر كمال صورة له، وعلق: "الحمد لله ٣ مليون في ٣ أيام لكليب ضيعنا"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.