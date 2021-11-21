أسامة عبد الكريم: من المستحيل العمل مع شوقي غريب مرة أخرى.. وهذا موقفي من الصلح .. فيديو

أبدي أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، اندهاشه من استبعاده من جهاز المنتخب الأولمبي الجديد الذى تم تعيينه مؤخرا بقيادة شوقي غريب.

وقال عبد الكريم في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي "لم يحدث بيني وبين الكابتن شوقي غريب اية اتصالات منذ الرحيل عن المنتخب الاولمبي، ولم يتحدث أحد معي في استبعادي من الجهاز".

وتابع "علمت من بعض الاشخاص داخل اتحاد الكرة أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية هو السبب في غيابي عن جهاز المنتخب لرغبته في تعيين طارق سليمان كونهما من محافظة واحدة".



وأعرب أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي السابق، عن غضبه من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وأردف عبد الكريم قائلا "العلاقة بيني وبين الكابتن شوقي غريب كانت اسرية ولا علاقة لها بالعمل، وكنت انتظر اتصالا هاتفيا منه، لتوضيح اسباب غيابي عن جهاز المنتخب".



وشدد مدرب الحراس المرمي أنه لن يعمل مجددًا مع شوقي غريب مرة أخري قائلًا "استحالة أن أعمل معه مرة اخري".



واوضح عبد الكريم أنه تلقي العديد من العروض التدريبية قبل الاعلان عن جهاز المنتخب الأولمبي الجديد لكنه رفضها جميعًا احترامًا لشوقي غريب.