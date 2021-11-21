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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 1214 شاباً واستخراج 1531 شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بقنا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين  1214  شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 3948 شاباً ، فضلا عن استخراج 1531 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 169 ألف جنيه ، لـ 73  عاملاً ، وصرف 83 ألفاً و 172 جنيها للرعاية الصحية لـ 509 عاملين من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 514 منشأة، وأسفر عن تحرير 52 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية،  تمت تسوية  6 منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت شكويين مازالتا تحت البحث والدراسة  .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 133 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

 

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IMG_7022
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة قنا تعيين 1214 شابا كعب العمل

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