باحث سياسى : بدء فعاليات الانتقال للعاصمة الإدارية بالجانب الثقافى رسالة مهمة

قال محمود محى الدين “باحث سياسى ” إن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تأثيرها الثقافى هو الأساس وفكرة الانتقال إليها عن طريق الأوبرا والفن الراقى والدخول لمجالات الذوق العالمى شئ مهم للغاية خاصة أن مصر دولة رائدة وتمتلك تاريخ فنى منذ قديم الأزل .

وأضاف محمود محى الدين ، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن الأمم تقاس بمدى رقيها الثقافى ، لافتا إلى أن بدء فعاليات الانتقال للعاصمة الإدارية بالجانب الثقافى يعد إشارة هامة لإرساء جوانب الثقافة بالعلوم ، الفنون والتى من المنتظر أن تصبح عاصمة لمصر لمدة 1000 عام قادمة على الأقل .

وأشار محمود محى الدين ، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنسيق خطوات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بطراز عالمى وحضور فنانين من أرقى وأقوى الأسماء العالمية والذى يشير بدوره إلى أن مصر دولة متحركة ومتطورة فى عدة مجالات والنظر إلى المستقبل وتربية الأجيال بمواكبة العالم الخارجى .