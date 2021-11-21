عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسى : بدء فعاليات الانتقال للعاصمة الإدارية بالجانب الثقافى رسالة مهمة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال محمود محى الدين “باحث سياسى ” إن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تأثيرها الثقافى هو الأساس وفكرة الانتقال إليها عن طريق الأوبرا والفن الراقى والدخول لمجالات الذوق العالمى شئ مهم للغاية خاصة أن مصر دولة رائدة وتمتلك تاريخ فنى منذ قديم الأزل .

وأضاف محمود محى الدين ، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن الأمم تقاس بمدى رقيها الثقافى ، لافتا إلى أن بدء فعاليات الانتقال للعاصمة الإدارية بالجانب الثقافى يعد إشارة هامة لإرساء جوانب الثقافة بالعلوم ، الفنون والتى من المنتظر أن تصبح عاصمة لمصر لمدة 1000 عام قادمة على الأقل .

وأشار محمود محى الدين ، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنسيق خطوات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بطراز عالمى وحضور فنانين من أرقى  وأقوى الأسماء العالمية والذى يشير بدوره إلى أن مصر دولة متحركة ومتطورة فى عدة مجالات والنظر إلى المستقبل وتربية الأجيال بمواكبة العالم الخارجى .

محمود محي الدين الدولة المصرية الانتقال للعاصمة الادارية العاصمة الادارية المستقبل الثقافة

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو لتأكيد انطلاقته الممتازة في الدوري

الرى: تركيب 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار بالوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر

البنك المركزي:814.9 مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي

سحب ورياح وبرد.. استمرار رفع درجة الطوارئ بمطروح لإزالة آثار مياه الأمطار

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

إطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان" .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

فيديو

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ