الحلم أصبح حقيقة.. افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بداية العام المقبل

خطوة جديدة تزامناً مع قرب موعد افتتاح المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية الجديدة، ومع توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال فى الوقت المناسب، بدأ منذ أيام أعمال ملء النهر الأخضر، بالإضافة إلى أعمال تدشين البوابات الستة للعاصمة الجديدة.





وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى حفل أسطورى يشهده العالم أجمع بداية العام القادم 2022، حيث إنه جار الآن أعمال التشطيبات النهائية بالمرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء منها خلال أشهر قليلة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ووزير الإسكان بسرعة إنجاز الأعمال وضغط الجداول الزمنية للانتهاء فى الموعد المقرر.





وأوضح أنه تم ملء النهر الأخضر منذ أيام قليلة، والتى يعتمد فى مياهه كلها على مياه الصرف من محطات المعالجة بالعاصمة الإدارية، والتى لا تصلح للشرب، ويضم بحيرات صناعية ونوافير ضخمة ومسارح مكشوفة ونوادي وملاعب رياضية ومطاعم و كافيهات ومسارات للمشاة وأخرى للدراجات، كما أنه جارى أعمال تدشين البوابات الستة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر الانتهاء منها بالكامل نهاية العام الجارى.





وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً سير العمل في أعمال المرافق والبنية الأساسية، موضحاً أنه فيما يخص مياه الشرب يتم تنفيذ خط قطره 1000 مم سيتم تشغيله تزامناً مع تشغيل محطة التحلية بخليج السويس لزيادة كمية المياه التي تخدم العاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم.





كما تم تنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة من محطة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/يوم، وآخر بقطر 1000 مم بطاقة 125 ألف م3/يوم للتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، بينما بدأ العمل في ابريل 2021، في تنفيذ محطة المياه الدائمة للعاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 3 خطوط، بقطر 2200 مم، بإجمالي طول 150 كم.





وجار استكمال تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى.





وبالنسبة لموقف طرق الحي الحكومي والمحاور الرئيسية، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، انه تم تركيب 112 ألف م2 من البازلت في طرق الحي الحكومي، كما إنه جار تجهيز الميادين الرئيسية لتكون العاصمة على أهبة الاستعداد في صورة مميزة.





وأشار إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح سير العمل بالحي السكني الثالث R3، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام، بنسبة إنجاز 92.5%، وتناول موقف الأعمال الإنشائية بالفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة، وأعمال تنسيق الموقع.





كما تناول موقف تنفيذ الحي السكني الخامس R5 والمسمى جاردن سيتي الجديدة، ذى الطابع المعماري المميز، لافتاً إلى أن متوسط نسبة الإنجاز الإجمالية للهياكل الخرسانية 90%، كما يتم استكمال التشطيبات وتنفيذ أعمال الواجهات والطرق والمرافق، وتطرق الى موقف اعمال التشطيبات الداخلية للوحدات، والخارجية بمنطقة الفيلات.





وبلغت نسبة التنفيذ بالوزارات في الحى الحكومى نحو 98%، وكذلك تم عرض موقف الأعمال بمجلسي النواب والشيوخ، ومقر هيئة الرقابة الإدارية، بمعدل يفوق98%، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبنى السنترال، بمعدل تنفيذ أكثر من 95%.



وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل بمشروعي منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي شركات المقاولات المُنفذة، واستشاري المشروعات، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مؤكداً أن مشروعي منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، نظراً للطبيعة الفريدة للمشروعين، واللذين يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



وأوضح الوزير، أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).



من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، إن الحي السكني الثالث R3، يضم حوالى ٢٤ الف وحدة سكنية ضمنها ٩٥٢ وحدة نموذج فيلات ما بين وحدات منفردة ووحدات توين هاوس وتاون هاوس، ويتميز الحي بموقعه الاستراتيجي لقربه من المدينة الأكاديمية والمدينة الرياضية ومدينة المعرفة.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يعد من أول مشروعات العاصمة الإدارية التي تم البدء في تنفيذها، حيث تم البدء الفعلي للحي منذ بداية العاصمة في عام ٢٠١٦، والحي على مساحة ١٠١٦ فدانا تقريبا، ويضم جميع الخدمات اللازمة لخدمة قاطني الحي، لافتاً إلى أن جميع الخدمات بالحي ستعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشمل عدادات الكهرباء والمياه والغاز، كما تم الانتهاء من تنفيذ المجاورتين الأولى والثامنة وجارٍ استكمال باقي المجاورات تباعا طبقا لنسب التنفيذ المتقدمة.



وأفاد رئيس الجهاز، بأنه تم تسليم عدد من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث R3 لحاجزيها منذ بداية العام الجاري.



ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.



ووجه رئيس الوزراء بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.



ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.



ووجه رئيس الوزراء بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.







سكن العاملين بالعاصمة



وكشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف النهائى لوحدات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 9024 وحدة سكنية، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بإجمالى 376 عمارة.



وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن العمارة تتكون من 6 أدوار متكررة، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 115 و118 متراً، وتتكون الوحدة السكنية من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة، كما يتكون الدور الواحد من 4 شقق سكنية.



وأكد مندور، أنه جارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدات سكنية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام القادم 2022، موضحاً أنه تم البدء فى المرحلة الثانية منذ شهرين وتم إنجاز ما يقرب من 25% من المرحلة.



وأضاف المهندس عمار مندور، أن العمل فى الموقع لم يتوقف خلال فترة جائحة كورونا ولكن كان يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتكاملة، منوهاً إلى أنه كان يتم تشغيل العمال بنظام الورديات، موضحاً أن مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 15 مبنى خدميا لتوفير حياة متكاملة للسكان، وتم الانتهاء من 12 مبنى خدميا بالكامل، منها 3 مدارس وتم تسليم إحداها للإدارة التعليمية وتبدأ العمل بداية من العام القادم، بالإضافة إلى تسليم حضانة للشئون الاجتماعية لبدء العمل، فضلاً عن الوحدات الصحية والملاعب الخماسية.







ووجه الرئيس الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.