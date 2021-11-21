سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو لتأكيد انطلاقته الممتازة في الدوري

يحل نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد، َضيفًا على نظيره فاركو، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي سيراميكا كليوباترا لمواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري الممتاز هذا الموسم، والمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم، حيث تعادل في مباراتين وحقق الانتصار في مثلهما، في أول 4 جولات من المسابقة.

ويدخل لاعبو سيراميكا كليوباترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهم الانتصار في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام فاركو الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، والذي حقق أول انتصاراته في الجولة الماضية على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة.

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا آخر تدريباته أمس السبت تحت أجواء ممطرة، استعدادًا لمباراة اليوم أمام فاركو.

ويحتل سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق المباراة، المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يأتي فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

وتُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً على ستاد الإسكندرية، وتُنقل تليفزيونيًا على قنوات أون تايم سبورت.