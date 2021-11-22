هل المرض من علامات حسن الخاتمة ؟.. 22 حقيقة لا يعرفها كثيرون

هل المرض من علامات حسن الخاتمة ؟، لاشك أنه من الاستفهامات المطروحة بقوة هذه الأيام ، مع زيادة أعداد المتوفين بفيروس أو مرض كورونا ، وبما أن البلاء والمرض يطهر العبد من الذنوب والمعاصي التي يقترفها، فهذا يطرح السؤال : هل المرض من علامات حسن الخاتمة ؟، حيث إنه من الأمور التي تؤرق العقلاء الذين يعرفون أن الدنيا دار فناء ويرجون من الله تعالى أن يُحسن خاتمتهم، ما يجعل هل المرض من علامات حسن الخاتمة من أسباب الطمأنينة لأولئك الذين لم يهنأوا بالعيش وكذلك لذويهم الذين حزنوا عليهم، لعل حسن الخاتمة تربت على قلوبهم.

هل المرض من علامات حسن الخاتمة

هل المرض من علامات حسن الخاتمة ، ورد فيه أن فالله تبارك وتعالى حكم عدل، وفضله عظيم ورحمته تسع كل شيء، وهي تغلب غضبه، وهو سبحانه يجازي الحسنة بعشرة أمثالها أو يزيد، ولا يجزي السيئة إلا بمثلها أو يعفو ويغفر، والرجاء فيه تبارك وتعالى ليس له حد ينتهي إليه، ولذلك فليس هناك من داع للسؤال عن الموت في الصغر أو في الكبر، واختلاف الحساب باختلاف ذلك واختلاف أحوال الناس ومؤهلاتهم، فالله تعالى أعلم بذلك وهو العزيز الحكيم.

هل المرض من علامات حسن الخاتمة ، ورد فيه أن المرض قبل الموت: فهو من علامات إرادة الخير للميت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

هل المرض من علامات حسن الخاتمة ، ورد فيه أنه قد دلت النصوص الشرعية على أن ما يصيب المسلم في هذه الدنيا من آفات وبلايا كالمرض وغيره يكون كفارة لذنبه أو رفعاً لدرجته.

علامات حسن الخاتمة

علامات حسن الخاتمة ، ورد عنها أن علامات حُسن الخاتمة، أولها ألسنة الخلق شهادة حق، بمعنى أن شهادة الخلق وثناء الناس على الإنسان عند موته بما قدم لدينه ووطنه ومجتمعه، وهذا لا يكون إلا بحُسن التعامل مع الخلق.

علامات حسن الخاتمة ، ورد عنها ما روي أنه مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَجَبَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ الْأُولَى وَالْأُخْرَى وَجَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ».

علامات حسن الخاتمة ، ورد عنها أن العلامة الثانية من حُسن الخاتمة، أن يُبارك الله تعالى للإنسان في أثره، من مال أو ولد أو علم أو صدقة جارية، مستدلًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

علامات حسن الخاتمة للميت

علامات حسن الخاتمة للميت ، الأولى: النطق بالشهادة عند الموت، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، والعلامة الثانية لحسن الخاتمة الموت بعرق الجبين فعن بُرَيْدَة بن الحصيب رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ بِخُرَاسَانَ، فَعَادَ أَخاً لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَجَدَهُ بِالْمَوْتِ، وَإِذَا هُوَ يَعْرَقُ جَبِينُهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». «أي يعرق الجبين».

علامات حسن الخاتمة للميت ، العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة : الموت ليلة الجمعة أو نهارها، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ»، والعلامة الرابعة لحسن الخاتمة : الاستشهاد في ساحة القتال: لقوله تعالى: «لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».

علامات حسن الخاتمة للميت ، العلامة الخامسة لحسن الخاتمة فالموت بالطاعون: فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»، العلامة السادسة لحسن الخاتمة : الموت بداء البطن: فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «..وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ..». منوهًا بأن العلامة السابعة لحسن الخاتمة الموت بالغرق: فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

علامات حسن الخاتمة للميت ، والثامنة والتاسعة الموت بالحرق ووفاة المرأة أثناء الولادة: فعَنْ جَابْرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ... وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ».

علامات حسن الخاتمة عند الاحتضار

علامات حسن الخاتمة عند الاحتضار ، العلامة العشرة من علامات حسن الخاتمة فالموت بذات الجنب: كما في الحديث السابق والمجنوب: الذي أصيب في جنبه ومات بذلك، وهي قرحة تظهر في الجنب. وقيل : المجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقاً، العلامة الحادية عشرة: الموت دفاعاً عن المال، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

علامات حسن الخاتمة عند الاحتضار ، العلامة الثانية عشرة فالموت على عمل صالح: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عز وجل بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ اللَّهُ عز وجل لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ»، العلامة الثالثة عشرة: فمرض السل: فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السِّلُّ شهادةٌ».

من مات بفيروس كورونا فهو شهيد

من مات بفيروس كورونا فهو شهيد ، ورد فيه أن من مات إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد يعتبر شهيدًا ، ويعد من الشهداء لأنه مات مبطونًا لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

من مات بفيروس كورونا فهو شهيد ، ورد أن مصاب كورونا المتوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد يعتبر شهيدًا، لأنه مات مبطونا كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهى تبدأ من الحنجرة وكل عضو فى البطن سواء الكبد أو البنكرياس أو خلافه .

من مات بفيروس كورونا فهو شهيد ، ورد أنه عند ظهور وباء كورونا، تم إعطاؤنا تعليمات حتى لا نُصاب به، سواء الحرص على التهوية والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، داعيا الله عز وجل بصرف البلاء والوباء عن البشرية والنجاة منه، كما أنه علينا الاتعاظ مما نراه حتى لا نصاب بأمراض القلوب وهى القسوة .

لماذا من مات بفيروس كورونا شهيد

لماذا من مات بفيروس كورونا شهيد ، ورد فيه أن المتوفى بفيروس كورونا شهيد لما روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "وَمَن مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ"، حيث إن موت المسلم بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة فى الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".