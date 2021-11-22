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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام كورونا تعاود الانخفاض بالجزائز.. تسجيل 113 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ٨٢ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٨ آلاف و٩٥٢ حالة ؛ من بينها ١٤٤ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٣ ألفا و٣٠٥ أشخاص.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٢١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٣ مريضا في العناية المركزة.


كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٥ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

الجزائز وزارة الصحة الجزائرية

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