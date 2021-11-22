الصحف الكويتية اليوم: الدبيبة يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.. مجلس التعاون: لم نتخلّ يوما عن لبنان والتطاول مرفوض.. ضربة إلكترونية تشل مترو طهران وطيران الحرس الثوري

الكويت.. تكليف الخالد بترشيح الوزراء قريباً جداً

السند: الجرعة الثالثة لتقوية المناعة وتقليل فرص الإصابة بالمتحورات

التحالف: رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للحوثيين بزوارق مفخخة

الاحتلال الإسرائيلي يطالب المجتمع الدولي بتصنيف حماس منظمة إرهابية

وزير الاستثمار البريطاني: نتفاوض مع الخليج بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

بولندا تُحذر أوروبا من «أكبر» محاولة لزعزعة استقرارها منذ الحرب الباردة



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الراي أنه في إطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 بهدف احتواء انتشار الوباء وتوفير أفضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند على ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية «الثالثة» من لقاح كوفيد-19، تقوية للمناعة ضد العدوى، ولتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته، ولتقليل المضاعفات والوفاة من كوفيد-19، ولتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

كما أوضح السند عن إتاحة الجرعة «الثالثة» التعزيزية من لقاح كوفيد-19 للفئات العمرية فوق 18 عاما، وذلك بدون مواعيد مسبقة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ٦ أشهر من تلقى الجرعة الثانية من منصات التطعيم بمختلف أنواعها سواء كانت فايزر/بيونتك أو أكسفورد أو غيرهما من المنصات الأخرى، وبفترة أقل من 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية لبعض الفئات «مثل نقص المناعة ومرضى السرطان» وذلك بعد التقييم الطبي.

أوضحت صحيفة الجريدة استقبال الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا، وتم إجراء المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 413137 حالة في حين لم يتم تسجيل اي حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2464 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 27 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 410431 حالة.



عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الوطن تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن «دول التعاون لم تتخلَ يوماً عن لبنان، ولا يستطيع أحد أن يُقلل من أهمية مشاركة مجلس التعاون على مستوى متعدد الطرف أو ثنائي الطرف في مساعدة لبنان»، مشدّداً في الوقت نفسه على رفض المجلس لأي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني، مبيناً في تصريح تلفزيوني أن «المشكلة داخل لبنان، والجميع يرى هذه المشكلة بأنها مشكلة نخبة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب محلية، ويجب حلها داخل لبنان».

وأشارت صحيفة القبس إلى تأكيد قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين، رصد تحركات ونشاط عدائي لميليشيات الحوثي باستخدام زوارق مفخخة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله إن «هناك مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر»، مؤكداً اتخاذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

وذكرت صحيفة الأنباء قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أمس ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر المقبل، وذلك عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وقدم الدبيبة أوراق ترشحه رسميا داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.

وأشارت صحيفة الجريدة إلى نص الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، وبث تفاصيله التلفزيون الرسمي، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا خلال الانقلاب، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

وأكد الاتفاق، الذي تضمن 14 بندا، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل معا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

أفادت صحيفة القبس بتصريح رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في لندن، تعقيباً على إطلاق النار صباح أمس في القدس، إن "انتماء الإرهابي الذي نفذ الهجوم إلى حركة حماس، يلزم المجتمع الدولي بالاعتراف بحماس منظمة إرهابية"، وفق ما نقل موقع "i24" الإسرائيلي.

وفي وقت سابق شكر رئيس الاحتلال الإسرائيلي "الحكومة البريطانية على اعتبارها بحماس منظمة إرهابية بكل ما ينطوي عليه ذلك، هذه خطوة هامة لا مثيل لها في الحرب ضد الإرهاب".

قالت صحيفة الجريدة بأن هجوم إلكتروني إسرائيلي تسبب بشلل في رحلات شركة «ماهان» للطيران المرتبطة بـ «الحرس الثوري» وعمل قطارات «مترو طهران»، مع توالي تبادل الهجمات السيبرانية بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

ضمن سلسلة ضربات تصب في "استراتيجية إسرائيلية" ترمي إلى تأجيج غضب الشارع الإيراني، الذي يعاني ضغوطا اقتصادية ومعيشية، عشية استئناف مباحثات فيينا، أدى هجوم سيبراني، أمس، إلى توقف عمل مترو طهران والطيران المدني الإيراني خاصة الطائرات التابعة لشركة "ماهان" المرتبطة بالحرس الثوري.



دوليا، أفادت صحيفة الوطن بتصريح وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون اليوم الاثنين إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً. وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار) بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

قالت صحيفة الأنباء إن پولندا اعتبرت أن أزمة المهاجرين العالقين على حدودها مع روسيا البيضاء «بيلاروسيا» والتي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي محاولة لزعزعة استقلال أوروبا متهمة بيلاروسيا بجلب المزيد من المهاجرين الى المنطقة.

واتهم رئيس الوزراء الپولندي ماتيوش مورافيتسكي، في تغريدة على تويتر، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بأنه« يشن حربا هجينة ضد الاتحاد الأوروبي. هذه أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 30 عاما» إبان الحرب الباردة، مؤكدا أن «پولندا لن تلجأ إلى الابتزاز وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود الاتحاد».

ذكرت صحيفة الراي أن الأمم المتحدة حضت اليوم على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".