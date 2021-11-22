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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم نهائي.. النقض تقضي بإعدام قاتلي حلاق طنطا

النقض
النقض

قضت محكمة النقض بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقاً لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بشعة بطنطا ، وذلك بعد أن تقدم المتهمون بطعن أمامها علي حكم محكمة جنايات طنطا والصادر بحقهم بالإعدام لتقبل المحكمة ذلك الطعن وتنظر موضوع القضية وبمداولة جلسات القضية مرة أخري أصدرت حكم الإعدام مجددا للمتهمين .


وتضمن منطوق حكم محكمة النقض: حكمت المحكمة بأجماع الآراء بمعاقبة كل من مصطفى عبد الوهاب فرحات إبراهيم عبدالله ونزيه على على العربي بالإعدام شنقا ومصادرة الأداة المضبوطة والزامهما بالمصاريف الجنائية


وكانت محكمة جنايات طنطا ، قد قررت إحالة أوراق كل من "مصطفى عبد الوهاب فرحات" سائق ،و"نزيه على العربي" عاطل للمفتي في اتهامهم جريمة  قتل عمد الي مفتي الجمهورية للأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم من عدمه  حتي أصدرت حكم الإعدام شنقا بحقهم


كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد أن كشفت التحريات حل لغز العثور علي جثة لأحد الأشخاص ويدعي" احمد .ف" حلاق مقتولا بغرفة نومه بأحدي الشقق وإصابة زوجته في الرأس عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واعترفا خلال التحقيقات بارتكابهما للواقعة، وقررت النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية، وإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي وأصدرت حكمها السابق بالإعدام .
وبصدور هذا الحكم تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض علي أحكام الإعدام ، كما طعنت النيابة أيضاً لإقرار هذا الحكم لتقبل محكمة النقض طعن المتهمين مرة أخري وتعيد محاكمتهم كمحكمة موضوع وتسدل الستار بالقضية بحكم الإعدام .

محكمة النقض النقض الإعدام قتل جريمة قتل

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