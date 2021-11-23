استشاري جلدية يقدم نصائح هامة لأصحاب البشرة الجافة .. فيديو

قال الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، أن فصل الشتاء عدو لأصحاب البشرة الجافة مقارنة بالعادية والمختلطه والدهنية.

وتابع في حديثه لـ “صدى البلد”، أن سبب تأثير الشتاء على أصحاب البشرة الجافة، لفقدانهم طبقة الحماية على الجلد، ويحتاجون إلى ترطيب البشرة بإستمرار أو على الأقل مرتين في اليوم.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن على أصحاب البشرة الجافة شرب الماء بكثرة مع ترطيبها بالكريمات المناسبة لنوعها.

وأضاف أيضا من الضروري أن يجلس أصحاب البشرة الجافة في جو مناسب لها يمتاز بارتفاع الرطوبة.

وحذر الدكتور ماهر محمود، أصحاب البشرة الجافة، أن عدم علاج الالتهابات التي تظهر خلال فصل الشتاء فإنها تؤدي إلى الإصابة بالإكزيما.