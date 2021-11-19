بعد انتشاره بشكل كبير.. مميزات الليزر في إزالة الشعر وتنشيط البشرة

صرحت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، أن إزالة الشعر بالليزر تهدف إلى منع نمو الشعر في بعض أماكن الجسم غير المرغوب بنمو الشعر فيها وذلك لأغراض تجميلية، أو بهدف علاج الشعر الزائد، إذ يقوم العلاج بالليزر على منع نمو الشعر عن طريق إتلاف البصيلات الخاصة فيه.



وقالت الدكتورة داليا شهاب إستشارى الجلدية والمدرب الدولى لحقن الفيلر والبوتكس، من مميزات إزالة الشعر بالليزر إزالة شعر الجسم دون الشعور بألم، ومن النادر حدوث التهابات، بالإضافة الى دقة التقنية التي تستعمل في إزالة شعر الجسم بحيث يمكن اختيار الشعر الخشن، والتخلص منه دون إلحاق الضرر بطبقات الجلد.



وتابعت الدكتورة داليا شهاب، أن إزالة الشعر بالليزر أمن في المناطق الدقيقة والرقيقة مثل الشفة العليا والعانة وأسفل الإبطين، وتعتبر أحد وسائل إزالة شعر الجسم السريعة على الإطلاق لأنها تعتمد على نبضات الليزر، وكل نبضة تخفي عدد كبير من الشعيرات في جزء من الثانية ومن ضمن مميزات الليزر لإزالة الشعر المحافظة على نضارة البشرة وصحتها كما لا يلحق الضرر بالحوامل، وليس له تأثير على الجنين.



وأضافت الدكتورة داليا شهاب أن إزالة الشعر بالليزر هو إجراء آمن لأنه يقوم بإزالة جذور الشعر بلا تأثير سلبي على الجلد نفسه، حيث إن الأشعة تتسلط على بصيلات الشعر فحسب، كما أن إزالة الشعر بالليزر من التقنيات الآمنة والتي ليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، كما تتميز أيضا بنتائج فعّالة من عدم نمو الشعر مجددا.



وأوضحت الدكتورة داليا شهاب، أن عملية إزالة الشعر بالليزر يجب أن تتم بحرص شديد من أجل الوصول إلى أفضل النتائج بأضرار قليلة لأنسجة الجلد وقبل إجراء العملية ينبغي تبريد المنطقة التي يتم تسليط أشعة الليزر عليها، وذلك للحفاظ عليها من الحروق أو الالتهابات.



وأشارت الدكتورة داليا شهاب، أن تمرير أشعة الليزر على سطح الجلد قد يؤدي إلى الإحساس بشيء من الضيق أو الألم الخفيف حتى مع استعمال الدهان المُخدر، كما أن هذا طبيعيا ولا يستدعي القلق حول وجود خطأ في العملية.