آخر موعد لتلقي ملفات الطالبات الجدد ببنات عين شمس .. 25 نوفمبر الجاري

كشفت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، عن آخر موعد لاستلام الملف من الطالبات الجدد هو يوم الخميس 25 نوفمبر.

وأكدت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه لن تقبل اى ملفات بعد هذا التاريخ استعدادا للامتحانات وإعداد اللجان .

وأضاف الدكتورة اميرة يوسف انه لن يسمح بدخول الطالبات اللاتي لم تحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا .

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن تقدم ٨٤٥ طالب وطالبة بجميع كليات جامعة عين شمس من الراغبين فى الترشح لخوض إنتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تم فتح أبواب اللجان بجميع كليات الجامعة للطلاب الراغبين في الترشح لإنتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة فى التاسعة من صباح الخميس ١٨ من نوفمبر وسط إجراءات احترازية مشددة مع تقديم الطلاب الراغبين في الترشح ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-١٩ كشرط رئيسي للترشح.



وشدد أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الإنتخابية بشفافية و نزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتا إلى أن خوض الطلاب للتجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا وتؤهلهم لخوض الحياة خارج الجامعة و ممارسة العمل العام لخدمة المجتمع و الوطن ككل.



يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تباشر أعمالها برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من: أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشئون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.