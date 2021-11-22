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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان عن غرق الإسكندرية بسبب الأمطار: الأخطاء تتكرر

خيري رمضان
خيري رمضان

علق الإعلامي خيري رمضان، على مشاهد غرق محافظة الإسكندرية فى مياه الأمطار الغزيرة وتوقف الحياة بسبب كثافة الأمطار، قائلا "إسكندرية غرقت مش في شبر ميه دي أشبار ميه، والطبييعي نكون مستعدين لعمليات الصرف عشان المياه تمشي وكان متوقع المياه يتم تصريفها".

وأكد الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المنظر في الإسكندرية بسبب الأمطار مخزي ومحزن والأهالي في حالة حزن بسبب توقف الحياة، متسائلا: "الحياة توقفت بالكامل وأيه السبب ولماذا لا نتعلم من أخطائنا وتتكرر الأشياء كما هي؟".

وتابع: "مقدرون أن تغير شبكات الصرف فى محافظة الإسكندرية محتاج مليارات الجنيهات لكن يبقى فى ضمان أن نقابل هذه النوات التي تحدث كل عام بأقل خسائر، لكن أن تتكرر المشاهد كما هي يبقى في خطأ".

الأمطار الغزيرة القاهرة والناس مياه الأمطار محافظة الاسكندرية حديث القاهرة خيري رمضان

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