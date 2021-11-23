عوض تاج الدين: وصلنا لـ نصف مليون حالة تطعيم يوميا.. وجميع اللقاحات متوفرة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر لم تصل إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا وأنها لا زالت في نهاية الموجة الرابعة، متمنيا أن لا تدخل مصر هذه الموجة الخامسة، مشيرا إلى أن عدد وفيات كورونا لم تتزايد في مصر لكن الوفيات تراكمية لحالات من شهر أغسطس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر استطاعت أن توفق أكبر عدد ممكن من اللقاحات، قائلا: "جميع لقاحات العالم متوفرة الان في مصر واقتربنا من الوصول إلى 40 مليون جرعة ونحن الآن ما بين 37 و38 مليون جرعة".

وتابع: "الأدوية التي تستخدم في العلاج متوفرة وفي استيعاب لكل الأدوية"، موضحا أن عدد حالات الوفيات تنسب إلى الحالات المسجلة والمعلن عنها وهناك حالات أخرى لم تسجل أنها تعالج والوفيات ليست كثيرة وتقاس زيادتها مع عدد الإصابات.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الاقبال الآن على اللقاحات زاد وهناك نحو نصف مليون حالة تطعيم يوميا، مختتما: "المواطنون في عندهم ثقة الآن وحملات التوعية أسهمت فى السيطرة على وباء كورونا"، مؤكدا أن الدولة وفرت اللقاحات بمبالغ كبيرة لحماية الناس والمجتمع.