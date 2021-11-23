القوى العاملة: تعيين 2690 شابا بالمنوفية 29 منهم من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية لـ2690 شابا، من بينهم 29 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية صرفت- من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة- منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 39 ألف جنيه منح مولود لـ 19 عاملا، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 2704 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1050 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ164 منشأة لإزالة المخالفات، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 230 محضراً للمنشآت المخالفة .