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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة أسيوط : 182 ألفا و 528 طنا حصيلة 10 آلاف بستان رمان مثمر هذا العام

صدى البلد

أكدت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إنتاج المحافظة أسيوط هذا العام من محصول الرمان بلغ 182 ألفا 528 طنا و 658 كيلو بمتوسط إنتاج 17.59 طن للفدان .

 

وقالت وكيل وزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إنه بلغت مساحة بساتين الرمان المثمرة هذا العام بمحافظة أسيوط 10 ألاف 372 فدان و 15 قيراط موزعة بمختلف مراكز المحافظة ، مشيره إلى أن مركز البداري يتصدر مراكز محافظة أسيوط في بساتين الرمان.

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وأشارت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مركز البداري بلغت مساحة بساتين الرمان المثمر هذا العام 4400 فدان و 11 قيراط متوسط إنتاج الفدان 18 طن بإجمالي إنتاج 79 ألف و 208 طن و 244 كيلو ، بينما جاء في المركز الثاني مركز ساحل سليم بإجمالي 3082 فدان و 4 قراريط متوسط إنتاج الفدان 18 طن بإجمالي إنتاج 55 ألف و 478 و 98 كيلو ، بينما بلغت زراعات الرمان في مركز الفتح 925 فدان و 8 قراريط بمتوسط إنتاج الفدان 15.2 طن للفدان بإجمالي 14 ألف و 65 طن و 98 كيلو ، وفي مركز أبنوب بلغت بساتين الرمان المثمرة هذا العام 74 فدان و 20 قيراط بمتوسط إنتاج الفدان 16.4 طن للفدان بإجمالي 1227 طن و 26 كيلو .

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه بلغت مساحة بساتين الرمان المثمر بمركز الغنايم 28 فدان و 18 قيراط بمتوسط إنتاج 17.4 طن للفدان بإجمالي 500 طن و 25 كيلو و في مركز صدفا 677 فدان و 5 قراريط متوسط الإنتاج 17.7 طن للفدان بإجمالي 11 ألف و 986 طن و 58 كيلو ، وفي مركز أبوتيج 441 فدان و 10 قراريط بمتوسط إنتاج 17.2 طن للفدان بإجمالي 7 آلاف و 592 طن و 355 كيلو ، و في مركز أسيوط 64 فدان و 13 قيراط بمتوسط إنتاج 17.6 طن للفدان بإجمالي 1135 طن و 921 كيلو ، و في مركز منفلوط 467 فدان و 11 قيراط بمتوسط إنتاج 16.51 طن للفدان بإجمالي 7 آلاف و 717 طن و 731 كيلو ، و في مركز القوصية 192 فدان و 11 قيراط بمتوسط إنتاج 17.2 طن للفدان بإجمالي 3 آلاف و 310 طن و 277 كيلو ، وفي مركز ديروط 18 فدان بمتوسط إنتاج 17 طن للفدان بإجمالي 306 طن.  

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