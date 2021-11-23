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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

توقف صرفها.. ننشر تفاصيل تسمم 30 طالبا في أسيوط بعد تناولهم الوجبات المدرسية

تسمم طلاب أسيوط
تسمم طلاب أسيوط

تعاونت وزارة التربية والتعليم ، مع وزارة الصحة في تطوير شكل وجبات التغذية المدرسية التي يتم توزيعها في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لتضمين الوجبة المواد الغذائية اللازمة لتحسين صحة طلاب المدارس تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ووقعت حادثة تسمم لبعض الطلاب في محافظة أسيوط إثر تناولهم لـ الوجبات المدرسية، وعلى الفور تحركت المحافظة لنقل الطلاب لمستشفى لعلاجهم، ومن ثم بيان سبب التسمم ومتابعة الأمر.

بيان عاجل من النواب بشأن تسمم طلاب بأسيوط بعد تناولهم الوجبة المدرسية

إصابة 19 تلميذا باشتباه تسمم في 4 مدارس بأسيوط

تسمم 30 طالب في المرحلة الابتدائية

أصيب حوالى 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" فى حالة إعياء، حيث أخطرت إدارة الأزمات والكوارث، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعلى الفور تم نقل الطلاب إلى مستشفى البدارى المركزى، وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى فى حالة جيدة.

 

وتم الإبلاغ أيضًا بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة ابى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم فى حالة اعياء الى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

وقف صرف الوجبات المدرسية 

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لفحص واقعة تعرض طلاب بمركزي البداري والقوصية لحالات إعياء عقب تناولهم الوجبة المدرسية، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية مع وقف صرفها بصفة مؤقتة، وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التى يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم.

 

واطمأن محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لعدد من طلاب بعض المدارس الابتدائية بمركزى البدارى والقوصية، الذين أصيبوا بحالة إعياء وتم نقلهم الى مستشفى البدارى المركزى والقوصية المركزى موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء.

التغذية المدرسية

بيان البرلمان إلى وزير التعليم 

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب  المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن سلامة الوجبات المدرسية بأسيوط، مشيرة إلى أنه حدثت حالات إعياء لعدد من الطلاب عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، كما تم تجميع الوجبات بعد تسليمها بالأمس بقري مركز ساحل سليم بأسيوط بعد ظهور حالات إعياء بعد توزيع الوجبة.

 

كل ما تريد معرفته عن مكونات وجبات التغذية المدرسية الجديدة .

 

وجبة التغذية المدرسية لرياض الاطفال 

مكونات الوجبة :  باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام ، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ملي بطعم الفواكه

البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق أسعار

3 وجبات مدرسية خفيفة وصحية لطفلك فى المدرسة

محافظ بنى سويف يتابع انتظام توزيع الوجبات المدرسية

وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي 

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جرام   مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرام

بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جرام

وجبة التعليم الاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد 

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جرام

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.

وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة وجبات التغذية المدرسية العام الدراسي الحالي 2021 2022 الوجبات المدرسية

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