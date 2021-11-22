إصابة 19 تلميذا باشتباه تسمم في 4 مدارس بأسيوط

بعد تناولهم وجبة المدرسة الغذائية

أصيب 19 تلميذا قف 4 مدارس تابعة لإدارة البداري التعليمية بأسيوط، بحالة إعياء شديد واشتباه بتسمم، عقب تناولهم وجبة تغذية مدرسية "عصير وبسكويت" وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوجود حالات إعياء شديد واشتباه بتسمم لعدد من تلاميذ 4 مدارس دائرة المركز.



وقال محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن فور تلقي اخطارًا من إدارة البداري التعليمية بوجود حالات إعياء واشتباه تسمم لعدد من تلاميذ مدارس (الكوم الأحمر الابتدائية - الكادرايك الابتدائية - السلام الابتدائية - عرب مطير الابتدائية)، تم التوجه إلى مستشفى البداري المركزي لمتابعة الموقف والاطمئنان على سلامة التلاميذ.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه فور شعور عدد من التلاميذ بالمغص تم نقلهم إلى المستشفي المركزي؛ مشيرًا إلى أن 19 تلميذًا حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات سوف تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.



وأكد دسوقي، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.