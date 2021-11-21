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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب رفض والدته سفره هجرة غير شرعية

لرغبة الابن في السفر لإيطاليا.. مقتل سائق على يد نجله بأسيوط

صدى البلد

لقى سائق مصرعه بطلق ناري على يد نجله بمدينة أبنوب في أسيوط بسبب خلاف حول السفر الى إيطاليا “هجرة غير شرعية”. 

تلقى اللواء عمر السويفى ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمنطقة شارع العمدة بأبنوب بوجود قتيل ملقى بالشارع ، بعد أن أطلق عليه نجله الرصاص.

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وعلى الفور انتقل لموقع الحادث ضباط مباحث المركز  المقدم احمد عبدالمالك رئيس المباحث والرائد عبدالحميد عبدالناصر معاون المباحث ، كما انتقلت سيارة اسعاف وتبين وجود جثة لشخص يدعى “ أشرف. ط م”  54 عاما سائق وبها طلق ناري بالوجه والصدر وتم  نقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وأكد شهود العيان نشوب مشاجرة بين الابن ويدعى مدحت ٣٣عاما ووالده بسبب خلاف حول مطالبة الابن بالسفر الى ايطاليا هجرة غير شرعية مرة اخرى بعد ترحيله منها منذ شهور، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

امن اسيوط مباحث أسيوط قتل والده هجرة غير شرعية مستشفى أبنوب سلاح ناري

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