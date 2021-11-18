جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهم بقتل طليقته في الشارع لجلسة 13يناير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، محاكمة "وليد."42 عاما، صاحب مطعم بمركز المنزلة محافظة الدقهلية، لاتهامه بقتل طليقته "سماح.ع.ا"،31 عاما، امام ابنائهم وذلك خلال تنفيذها حكم بحضانة طفلة الى جلسة ١٣ يناير للاطلاع واستكمال المرافعة، بناءً على طلب محامي الدفاع.



صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد أحمد، والمستشار عبد الله عبدالله مطاوع والمستشار السيد عيد منصور، وأمانه سر كل من محمود السيد محمود، والسيد مصطفي رجب، في القضية رقم ٥٣٣٣ لسنة ٢٠٢١ قسم المنزلة برقم كلي ١٣٩٧ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال المنصورة.



وجاء قرار التأجيل بعد قيام محامي الدفاع بتقديم طلب التأجيل للاطلاع والمرافعة، كما طالب محامي المجني عليها قبل رفع الجلسة ضم مادة قانون العقوبات التي تنص علي سبق الإصرار والترصد الزوج لطليقته، بعد قيامه بمباغتة طليقته من الخلف أثناء حكم تنفيذ قرار ضم نجلتها لها.



وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهم للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض دون وجه حق، أو تصريح حيازة، مستخدماً السكين لأداء جريمته الشنعاء.



وتعود أحداث القضية عندما قامت طليقة المتهم بإجراء ضم حضانة نجلتها بحكم قضائي وصباح يوم التنفيذ قام المتهم بتسديد عدة طعنات لمطلقته بسلاح أبيض "سكين " من الظهر تباعا في الشارع أمام الجميع بمقر إقامته بناحيه مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية سقطت مطلقته سماح علي إثر الطعنات أرضا غارقة في دمائها وأودت الطعنات بحياتها في الحال.