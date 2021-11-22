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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوي بمركز أبنوب غداً الثلاثاء

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب غداً الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 بعد نجاح قافلة قرية عرب الشنابلة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها بالإضافة إلى إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للماشية والاستفادة من السلالات المتوافرة بالمحافظة والتحسين الوراثي مؤكداً على استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والتي تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المواطنين في قرى ونجوع المحافظة.


وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية دير الجبراوي التابعة لمركز أبنوب يوم الثلاثاء المقبل باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) وبمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً  لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موضحاً أن القافلة سوف تضمن عقد ندوات إرشادية وتعليمية وتقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربيين بالإضافة إلى رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية فضلاً عن الكشف على عدد كبير من الماشية وهو ما لاقي اقبالاً واستحسان لدى المزارعين وصغار المربين.

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