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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

صدى البلد

فاز النجم المصري محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا "لادبروكس نورث ويست فوتبول" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي


وضمت قائمة المرشحين لجائزة «نورث ويست فوتبول»، كلا من محمد صلاح، ومدافع مانشستر سيتي روبن دياز، ولاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.


ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر" قائلاً: "وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021".

وتعتبر جائزة "نورث ويست فوتبول" من الجوائز الإقليمية المرموقة في شمال غرب إنجلترا.

وللمزيد حول أخبار محمد صلاح .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح ليفربول رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا لادبروكس نورث ويست فوتبول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي روبن دياز

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