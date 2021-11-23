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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظة دمياط

انعقاد الملتقى المهني للاتحادات الطلابية بدمياط

صدى البلد

استقبل اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، ورائد عام طلاب محافظة دمياط، أحمد موسى رمضان" رائد عام طلاب مدارس مصر والوفد المرافق، وذلك لانعقاد الملتقى المهني للاتحادات الطلابية، وتفعيل الموضوع المحوري للاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١م والمقام تحت عنوان "مواطنة وتنمية". 

كان ذلك بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية ورائد عام المرحلة الإعدادية و عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة و يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية ورائد عام المرحلة الابتدائية، وعلاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية. 

وخلال كلمته، أكد الدكتور "خالد خلف" أن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية للتعبير عن فكر وآراء الطلاب وحقل الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحقق منتج تعليمي متميز وبناء شخصية سوية ومتكاملة. و

بدأ "أحمد موسى" رائد عام طلاب مصر، كلمته بتحية الدكتور خالد خلف مطلقا عليه صاحب البصمة والأثر نتيجة لما حققه خلال توليه التعليم بمحافظتي الإسماعيلية وأسوان مهنئا تعليم دمياط بتوليه قيادة واعية تعي جيدا مسئولياتها تسير في دربها بخطوات واثقة. 

كما أشاد موسى بالتوأمة بين مجلس أمناء المحافظة وتعليم دمياط مقدما الشكر والتقدير لعصام عمر رئيس المجلس، وتعاون جميع القيادات التعليمية لإظهار تعليم دمياط عامة وملتقى اليوم بصفة خاصة على الوجه الأمثل. 

واستهل موسى لقاءه المهني حول الموضوع المحوري للاتحادات الطلابية، مؤكدا أنها تنمية وثقافة وقبول والاختلاف لايفسد في الرأي. مضيفا أن التقييم الذاتي للطالب والإخصائي جزء من التطوير وهي فلسفة الاتحادات الطلابية، مؤكدا أنها رسالة تهدف لتحقيق الهدف والاستمرارية فيه. 

ووضح رائد عام طلاب مدارس مصر كيفية أن يكون الطالب مثاليا في بيئته وفي المدرسة والأسرة والمجتمع. واختتم اللقاء بتكريم مجموعة من الموجهين والإخصائيين المتميزين بشهادات تقدير مقدمة من الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر.

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دمياط وزارة التربية والتعليم أحمد موسى وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم دمياط

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