بدون راحة .. فريق البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً للمقاولون

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الجمعة القادمة باستاد بتروسبورت في تمام الثالثة عصراً .



وشهد المران خوض لاعبي الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية نظراً لقلة الفترة الزمنية ما بين مباراة الأمس أمام الزمالك ومباراة المقاولون العرب .



وكان فريق البنك الأهلي تعادل بالأمس أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع البنك الأهلي رصيده الي 7 نقاط محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري العام.