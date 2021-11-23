برلماني عن رئاسة مصر قمة "الكوميسا": يحقق مزيدا من التنمية الاقتصادية

أثني كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بتولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، مؤكدا أنه يعكس حرص الدولة علي تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع أفريقيا، ويساهم بقوة في مزيد من التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمختلف القارة الإفريقية.

وقال مصيلحي، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حققت طفرة اقتصادية كبرى فى مختلف المجالات، ولها تجربة تنموية واقتصادية رائدة بشهادة مختلف دول العالم، مضيفا أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيكون فرصة نحو زيادة الصادرات.

وأضاف مصيلحي، أن القمة تعد أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمى فى القارة الأفريقية، وتهدف لتشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لاسيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية.

من جانبها؛ أكدت "شيليشي" أهمية مصر وثقلها في القارة الأفريقية، خاصةً في ضوء كونها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك، معربةً عن تفاؤلها بالرئاسة المصرية للكوميسا لتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، لاسيما في ظل ما يتمتع به الرئيس من خبرة ورؤية ثاقبة في التعامل مع قضايا القارة الأفريقية.

وشددت "شيليشي" على دعم السكرتارية لسيادته في مهمة قيادة دفة العمل الجماعي بالمنظمة، أخذاً في الاعتبار البصمة المصرية الملحوظة في إطار دعم خطط التكامل الاقتصادي بالقارة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص، والحرص المصري على تحقيق طفرة إيجابية في هذا المجال، خاصةً خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية للكوميسا، بما فيها تعزيز قدرة دول المنظمة على الصمود أمام جائحة كورونا وأية تحديات مماثلة مستقبلاً، فضلاً عن تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط بشكل جماعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وكذا الاعتماد على تقنيات إنتاجية أكثر استدامة في ضوء استضافة مصر للدورة القادمة من مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

كما تم التباحث بشأن سبل تعظيم الاستفادة داخل الكوميسا من دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، أخذاً في الاعتبار أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة "الكوميسا – سادك "دول جنوب القارة" – جماعة شرق أفريقيا" التي تم إطلاقها بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي تشكل أساساً هاماً للإطار الجامع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أطلقت مصر أيضاً مرحلتها التنفيذية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019.

وقد تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية اتخاذ القرار عن طريق الرئاسة المصرية للكوميسا والاستفادة من الدور التنسيقي للسكرتارية في هذا الخصوص، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.