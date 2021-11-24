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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. حمدوك يفتح تحقيقا في انتهاكات الـ25 من أكتوبر ضد المتظاهرين

حمدوك يعلن فتح تحقيق
حمدوك يعلن فتح تحقيق في انتهاكات الـ25 من أكتوبر

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.

وقال حمدوك في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير" المعارض: إن "تحقيقا قد فُتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي".

وشدد حمدوك وقيادات المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كل المعتقلين بالعاصمة والأقاليم، وحماية المواكب السلمية، وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.

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وأكدوا ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي.

وقدم رئيس الوزراء السوداني شرحاً للوفد حول أولويات الفترة المقبلة في أهمية إنجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة، مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديموقراطي من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والانعاش الاقتصادي.

ووقع حمدوك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا في 21 نوفمبر الجاري، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله.

حمدوك السودان رئيس الوزراء السوداني اتفاق السودان الحرية والتغيير

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