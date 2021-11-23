حمدوك يكشف عن 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي في السودان

كشف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن 4 أهداف لـ الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش السوداني.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع حمدوك اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري الجامعات المحلية.

وقال حمدوك، إن الأهداف الأربعة هي: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.

وبحث اللقاء أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد نقطة البداية للعمل الجماعي الجاد بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي.