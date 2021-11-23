أكاديمية أمريكية تحذر من وباء جديد أسوأ من كورونا.. الصحة السعودية ترد

علق وكيل وزارة الصحة السعودية للأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، على تحذير أكاديمية الطب الأمريكية من جائحة قادمة محتملة، قد تكون أسوأ من جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لقناة العربية، قالت الأكاديمية إنه من منظور وبائي فإن كورونا لا يمثل سيناريو لكلمة جائحة، لأنه لم يقتل عدداً كبيراً من الناس، متوقعة أن تقـتل الإنفلونزا القادمة نحو 33 مليون شخص.

وقال عسيري في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "إن التحذير الأمريكي ليس جديداً، حيث إن الأوبئة والجوائح تحدث منذ خلق الله الحياة على الأرض".

وأضاف: "الأكاديمية تقول إن جائحة الإنفلونزا عام 1919 قتلت أكثر من “فيروس كورونا″، ونحن نقول إنه لولا لطف الله وما من به من احترازات ولقاحات، لكانت جائحة كورونا أشد من جائحة عام 1919".