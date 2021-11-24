المنتخب الجزائري يتوج بجائزة أفضل منتخب عربي

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم، بجائزة أفضل منتخب عربي في إطار النسخة الـ11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

ويملك المنتخب الجزائري، المتوج بكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر، والمتأهل للدور الحاسم لمونديال 2022 بقطر، في جعبته 33 مباراة متتالية بدون هزيمة.

وكشفت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن 28 فائزاً في دورتها الحادية عشرة، في جميع مجالات العمل الرياضي على رأسهم شخصيات قيادية وصنّاع قرار إلى جانب الأبطال العرب في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية (طوكيو 2020)، وعدد من أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية.

