القوى العاملة: تعيين 512  شابًا منهم 5 من ذوي القدرات بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 512 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1381 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 690 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 127 ألف جنيه لـ 50 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و57 ألفاً و 558 جنيها رعاية صحية لـ 36 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 184 ألفاً و 558 جنيهاً لـ 86 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 248 منشأة (دوري نهاري) وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 138 منشأة أخرى ، وبحث 4 شكاوى عمالية ، وعقد ندوة توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 84 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 9 شكاوى عمالية ، تمت تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 3 شكاوى للقضاء ، وتبقت 3 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 269 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار 257 رخصة مزاولة المهنة لـ 257 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، فقد قامت المديرية بعقد دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 39 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان ، وأخرى على الطاقة الشمسية لـ 15 متدربأً.