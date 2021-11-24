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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات

أول نظام دفاعي كوكبي.. شاهد| ناسا تطلق مركبة فضاء لمواجهة اصطدام مدمر محتمل بالأرض

ناسا تطلق مركبة فضاء
ناسا تطلق مركبة فضاء لمواجهة اصطدام مدمر محتمل بالأرض

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بقيام وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن "ناسا" أن المركبة الفضائية انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وذلك في مهمة لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.

وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت ناسا عليها اسم (دارت) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس، على متن صاروخ من طراز (فالكون 9) مملوك لشركة سبيس إكس.

وأكدت ناسا أن المركبة انفصلت بنجاح عن صاروخ الإطلاق وفي طريقها نحو الكويكب للاصطدام به.

وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة ناسا التلفزيونية.

وكان أعلن توماس زوربوخين، نائب رئيس ناسا، قد أعلن أن جميع الكويكبات المعروفة للخبراء في الوقت الحاضر، لن يصطدم أي منها بكوكب الأرض خلال المئة سنة المقبلة.

ويشير زوربوخينن إلى أن ناسا تخطط لإطلاق المسبار الفضائي DART إلى الكويكب ديمورف للاصطدام به من أجل اختبار تكنولوجيا حماية الأرض من الكويكبات مستقبلا.

ويقول، "اطمئنوا، هذا الكويكب الآن ومستقبلا لا يهدد الأرض. كما أن جميع الكويكبات المعروفة حاليا لا تهدد بالاصطدام بالأرض خلال المئة عام المقبلة أو نحو ذلك".

ويضيف محذرا، "يعرف العلماء 40 بالمئة فقط من الأجسام الفضائية التي يبلغ مقاسها أكبر من 140 مترا. وعلينا البحث عن 60 بالمئة الباقية".

ومن المقرر إطلاق DART بواسطة صاروخ النقل فالكون 9 يوم 24 نوفمبر 2021 ، على أمل اصطدامه بالكويكب ديمورف في سبتمبر-أكتوبر عام 2022.

وديمورفوس، هو كويكب يبلغ قطره حوالي 160 مترا، ولا يشكل خطرا على الأرض، وفقاً لحسابات وكالة ناسا، وهذه المهمة مصممة لضمان أنه حتى بعد الارتطام، لن يكون هناك خطر على الكوكب.

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