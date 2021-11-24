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تعليم

منعها يضر بالتلاميذ.. خبير تعليم يرد على أزمة الوجبات المدرسية: عدم استخدام الأغذية التكميلية للأطفال يصيبهم بالأمراض

الوجبات المدرسية
الوجبات المدرسية بالمدارس

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن الاستغناء عن الوجبات المدرسية لأي سبب كان لأنها ليست للرفاهية، مضيفًا يجب الا تقاس علي المحافظات القريبة من العاصمة بل أنها تخدم المناطق المحرومة اجتماعيًا وثقافيًا في القرى والمدن لتساعد التلاميذ على انتظام صحتهم في المدارس؛ وهذا يساعد علي استقرار العملية التعليمية.

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الوقوف على سلامة الطلاب

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن ما حدث هو حالة تسمم كون الحالات غادرت المستشفى ولا توجد حالات حرجة، قائلاً: "مش أعراض تسمم بقدر ما هي إعياء وكانت الأعراض عبارة عن اشتباه نظرًا لأنهم مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 6-10 سنوات وأثرت الحالة النفسية وقتها ومن ثم عدم وجود حالات حرجة مطمئنة".

وطالب الخبير التربوي بضرورة اهتمام الدولة بالمواد البروتينية والصحية التي يحتاجها جسم الطفل فى هذه الفترة من عمره، والوقوف على سلامة الطلاب والمساعدة في القضاء علي مخاطر حالات التسمم بجانب القضاء علي مشاكل سوء التغذية وظاهرة التقزم لدى الأطفال.

وأوضح “شحاتة”، أن المسح الغذائي والمسح الصحي بجميع محافظات مصر بحالة سيئة، فلابد من وضع خريطة صحية وتربوية لاستكمال منظومة الأمن القومي والمشاريع القومية، التي يجب أن تعتمد على بحوث ودراسات متقنة.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه يتم إنتاج 12 مليون وجبة مدرسية يوميًا، لافتا إلى أن تكلفة الوجبات 8 مليارات جنيه، وتأتي في إطار حق الدولة لأولادها، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا في تغليف الوجبة، حيث لا يتم لمسها بالأيدي، بل يتم بالآلات.

وقال الخبير التربوي، إن العقل السليم في الجسم السليم، فالتغذية السليمة تساعد على النمو الجسدي والعقلي وزيادة نسبة استيعاب الطلاب في المدارس ولذلك فيجب عمل دراسات مختلفة للتعرف على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا للتغذية لدعمها.       

وتابع أن عدم استخدام الأغذية التكميلية لدى الأطفال يصيبهم بالعديد من الامراض، إضافةً إلي عدم أكل اللحوم بطريقة سليمة يصيب الأطفال بالأنيميا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً رسميًا حول ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وتمت متابعة حالتهم الصحية، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسنهم.

الوجبات المدرسية الدكتور حسن شحاتة استقرار العملية التعليمية سلامة الطلاب سوء التغذية

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