لا يتم قبول أي طالب.. نائب رئيس جامعة الجلالة يكشف لـ «صدى البلد» كواليس أول انتخابات طلابية والمعايير المطلوبة للقبول بالجامعة

ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

نائب رئيس جامعة الجلالة يكشف لـ «صدى البلد» كواليس أول انتخابات طلابية والمعايير المطلوبة للقبول بالجامعة

الدكتور طارق أبو المعاطي :

160 طالبًا وطالبة تقدموا بأوراق ترشحهم في انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة

لا نقبل أي أحد إلا الطالب المميز

قال الدكتور طارق أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة بلغ 160 طالبًا وطالبة، من كافة كليات الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الجامعة تشهد هذا العام مارثون انتخابات اتحاد الطلاب في عامها الأول، مضيفا أن الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمشاركة الطلاب بشكل آمن.

ووجه الدكتور طارق ابو المعاطي، الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية، لانتخاب ممثل عنهم، ليعبر عن تطلعاتهم.

ولفت "ابو المعاطي" إلى أن الانتخابات شهدت فى يومها الأول إقبالًا كثيفًا من الطلاب الراغبين في الترشح لعضوية اتحاد طلاب كلياتهم، لسحب استمارات الترشح.

وأضاف نائب رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تتابع سير العملية الانتخابية، على مدار الساعة يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر المقبل.

من جانب آخر أكد نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة اعتمدت على معايير اختيار دقيقة للطلاب سواء المستجدين أو المحولين، حيث لم يتم اختيار أي طالب لم يحقق أي من المعايير المطلوبة.

وقال الدكتور طارق أبو المعاطي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إننا لا نقبل اي أحد إلا الطالب المميز ولكننا نقبل الطلاب بناء على مجموع معين من الثانوية العامة أو الشهادات المماثلة وهذا يمثل 50% من درجة القبول للجامعة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الجلالة، أن شروط القبول لدينا هي نفس شروط القبول في الجامعات الأهلية وهذا بالاضافة الى امتحان في مجال التخصص بالإضافة إلى امتحان لغة انجليزية على مستوى الامتحانات الدولية .

وتابع “ابو المعاطى”: أن هناك كليات تحتاج إلى اختبارات قدرات ومقابلات شخصية وهو يختص بالتفكير النقدي وهذا يساعد على اختيار الطالب الذى لديه قدرات ذهنية نقدية ونقاشية.

وصرح الدكتور طارق، بأن هناك العديد من البرامج التعليمية الجديدة مع جامعات أوروبية وإنجليزية متماشية مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، حيث تضم 31 برنامجًا جديداً بقطاعات مختلفة منها برامج في مجال حاسبات ومعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية واللغة اليابانية وكليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.

وأشار الدكتور طارق ابوالمعاطي، إلى أنه استعدادا للعام الدراسي الجديد حرصت إدارة الكلية على تقديم خدمة نموذجية في البرامج الدراسية الجديدة والمعتمدة ، حيث تم افتتاح قاعات دراسية جديدة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية وكذلك أحدث أجهزة التكييف ووسائل الإنارة وأجهزة الإنذار ضد الحرائق.

وأضاف "ابوالمعاطي" أنه تم تطوير البنية التحتية للكلية بشكل كامل من حيث تطوير المباني وتطوير شبكات الانترنت.

وأعلن حرص جامعة الجلالة على صحة جميع الطلبة والعاملين فيها، وبمناسبة بداية عام دراسي جديد، قامت جامعة الجلالة بالتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتوفير اللقاح داخل الحرم الجامعي لكلا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

جدير بالذكر تم فتح باب الترشح، وتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، و فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر.

ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

يعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما يندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم.

بث الروح الجامعية بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات.

نشر وتشجيع تكوين الأسر الطلابية.

تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب وتوظيفها في خدمة المجتمع.

تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

إكساب الطلاب طرق الممارسة الديمقراطية السليمة.

اكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

الهيكل التنظيمي للاتحاد الطلابي

يتكون اتحاد طلاب الجامعة من الأمين والأمين المساعد لكل كلية بالجامعة، وهما يترأسان الاتحاد.

ويتكون الاتحاد من عدة لجان تُمثل الأنشطة المختلفة للاتحاد، بعدد عضوين من الطلاب في كل لجنة، ويترأسهم أيضًا الأمين والأمين المساعد.

ويتم اختيار هؤلاء الطلاب عن طريق أسلوب الترشح والانتخاب، مع مراعاة شروط التقدم.

لجان اتحاد الطلاب

ويتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.

ويتكون الاتحاد من عدة لجان لكل لجنة لها مجموعة من المهام .

لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.

اللجنة الثقافية:

تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

اللجنة الرياضية:

تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

اللجنة الفنية:

تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها ).

لجنة الجوالة:

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.

اللجنة الاجتماعية:

تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.

اللجنة العلمية:

تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.