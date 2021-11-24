بعد أزمة قنا.. خبير تربوي يطالب بتشديد الرقابة الطبية على الوجبات المدرسية

رد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، على الجدل المثار حول تسمم عددًا من الطلاب نتيجة تناولهم الوجبات المدرسية، أنه يجب إرسال عينة من الوجبات المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء حتي نتمكن من الوصول إلى المشكلة بعينها.

الوجبات المدرسية خطة قومية

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الوجبات المدرسية خطة قومية هدفها النهوض بالمناطق المحرومة اجتماعيًا وثقافيًا في القرى والمدن من خلال زيادة الوعى الصحي وزيادة التغذية، والاهتمام بالأطفال بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الوجبات المدرسية تستهدف أطفال المدارس فى المناطق الأشد فقرا، ودائما تسعى الدولة لتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجا، خاصةً أن هناك 8 ملايين طفل لديهم أنيميا، مؤكدا أن هذا المرض يؤثر عليهم في بذل المجهود مقارنة بأفراد سليمة البنية.

وأوضح الخبير التربوي، أن الوجبات المدرسية تصل إلي مناطق محرومة في القري مثل الصعيد والمحافظات البعيدة؛ لتساعد التلاميذ على انتظام صحتهم في المدارس مما يساعد علي استقرار العملية التعليمية.

وأضاف أن هناك ضرورة في تأسيس مشروعات تربوية ، وتقديم وجبة غذائية آمنة ليتناولها الطفل دون أي مشاكل صحية.

وقال “فتح الله”، إنه يوجد سوء تغذية خاصة لدى الأطفال، مضيفاً أن الطفل النحيف الذي يعاني من السمنة مصاب بسوء تغذية.

وطالب الخبير التربوي بضرورة اهتمام الدولة بالمواد البروتينية والصحية التي يحتاجها جسم الطفل فى هذه الفترة من عمره، والوقوف على سلامة الطلاب والمساعدة في القضاء علي مخاطر حالات التسمم بجانب القضاء علي مشاكل سوء التغذية وظاهرة التقزم لدى الأطفال.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً رسميًا حول ما أثير حول وقوع حالات تسمم الطلاب مدرسة كفر الطايفة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وتمت متابعة حالتهم الصحية، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسنهم.