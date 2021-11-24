محافظ أسيوط: تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية العزية الجمعة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" لدعم وتنمية هذه القرى والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية بها بهدف زيادة الوعي البيطري بين الأهالي وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية لافتًا إلى تنظيم قافلة بقرية العزية بمركز منفلوط الجمعة القادمة 26 نوفمبر 2021 بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة تنفيذها المحافظة والطب البيطري للاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة والذي يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات تنفيذ مثل هذه القوافل العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في ها الشأن.

وأضاف الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم التنسيق مع كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط للمشاركة في القوافل البيطرية التي يتم تنفيذها في كافة ربوع المحافظة لافتا إلى تنفيذ قافلة مشتركة بين الجامعة والمديرية بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط الجمعة القادمة تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين لافتا إلى أن القافلة سيشارك بها نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين وأساتذة كلية الطب البيطري وتتضمن عقد ندوات إرشادية وتعليمية وتقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربيين فضلا عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم بالإضافة إلى الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص "السونار" مؤكدًا استمرار القوافل ليستفيد بها أكبر قدر من المربين للماشية في قرى ونجوع المحافظة.