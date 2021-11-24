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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى : شرطي الوحيد في "مش مبسوطة" الظهور بملابس مستعملة

داليا مصطفى
داليا مصطفى

أكدت الفنانة داليا مصطفى انها سعيدة بردود الأفعال حول حكاية “ مش مبسوطة ” ، والتى عرضت خلال الفترة الماضية ضمن حكايات زى القمر. 

وكشفت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة انها طلبت من القائمين على الحكاية الظهور ضمن الأحداث بملابس مستعملة.

وتابعت داليا مصطفى قائلة : كان هذا الأمر شرطى الوحيد ، فقد طلبت ان أرتدى ملابس بسيطة مستعملة ، بالفعل قمنا بشرائها من وكالة البلح ، وحرصت إيضا على استخدام مادة لتظهر الملابس بشكل يوحى بانها استخدمت لفترة طويلة جداً ، بالإضافة الى عدم وضعى اى مساحيق تجميل.

واستكملت داليا مصطفى قائلة :معظم السيدات من تلك الطبقة الاجتماعية يرتدين الحجاب فقد حرصت على ان تكون الشخصية محجبة ، وتعد تلك المرة الاولى التى ارتدى فيها الحجاب فى عمل فنى.

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وتابعت داليا مصطفى ، ان دورها فى حكاية مش مبسوطة  كان مختلف عن أعمالها  السابقة ، حيث جسدت  دور سيدة  بسيطة  للغاية تعمل كموظفة أستقبال فى عيادة طبيب كما انها  متزوجة  من رجل موظف بسيط ، بالإضافة الى عمله كنقاش بعد إنتهاءه من وظيفته الرسمية ، ويسكنان فى منطقة أمبابة:" . 

أضافت داليا مصطفى :  شخصيتى فى مسلسل مش مبسوطة ظلت طيلة  الأحداث تبحث عن السعادة ، فهى تريد ان تكون سعيدة " مبسوطة " ، فكل امنياتها وقضيتها فى الحياة ان تسمع كلمة حلوة  من زوجها أو تجد " طبطبة “ منه ، فهى لا تعترض على أى شةء فى الحياة ، وليس لديها مانع فى أن تشاركه فى أو تساندها فى كسب الرزق أو مواجهة ظروف الحياة الصعبة ، وهذا ينطبق على عدد كبير من الفتيات اللاتى يرغبن فقط فى سماع كلمة طيبة من الزوج ”.

حكاية "مش مبسوطة"  قام ببطولتها بكل من الفنانة  داليا مصطفى والفنانة بشرى والفنان أحمد سعيد عبدالغني وميمى جمال، وهي تأليف عمرو الدالي،  ومن إخراج  شيرين عادل. 

داليا مصطفي وكالة البلح لميس الحديدي الفنانة بشرى الفنانة داليا مصطفى حكاية مش مبسوطة حكايات زي القمر

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