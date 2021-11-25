بعد إلغاء المباريات مجاهد يصالح "كيروش" بالطائرة الخاصة

قال الإعلامي محمد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : إن أحمد مجاهد وافق على طلب كيروش بتوفير طائرة خاصة للمنتخب للسفر لقطر، تفاديًا لصدام جديد بين الثنائي بعد الأزمات الأخيرة؟.



وتابع : استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على السفر إلى قطر السبت المقبل للمشاركة في كاس العرب للمنتخبات، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة الرابعة، بجوار لبنان والسودان والجزائر.



وبسبب التخوف من إصابات كورونا خلال رحلة السفر طلب البرتغالي كيروش من اتحاد الكرة توفير طائرة خاصة رغم أن الرحلة مباشرة من القاهرة للدوحة ولا تستغرق سوى 3 ساعات وربع تقريبًا.

واكمل : جاء طلب كيروش بتوفير طائرة خاصة لتفادى أي إصابات محتملة بفيروس كورونا للاعبي المنتخب خلال الرحلة.

واكد شبانة أن كيروش قد حسم بدائل اللاعبين المحترفين في بطولة كاس العرب التي تنطلق نهاية الشهر الجاري ويغيب عنها كل اللاعبين المحترفين.



وتابع شبانة : استقر كيروش على تواجد ايمن أشرف في قلب الدفاع بدلا من أحمد حجازي، فيما يلعب مجدي أفشة بدلا من السعيد، وفي الجناحين استقر على مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو بدلا من محمد صلاح وعمر مرموش، فيما يلعب مروان حمدى بدلا من مصطفى محمد.



وبذلك يكون تشكيل المنتخب كالتالي:

الشناوي في حراسة المرمى، أكرم وفتوح وأيمن والونش رباعي الدفاع، حمدي فتحي والسولية وأفشة في الوسط، وزيزو ومصطفى فتحي جناحين، ومفاضلة بين مروان حمدي ومحمد شريف في الهجوم