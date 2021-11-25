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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طاقة أمل.. لقاح جديد ضد كورونا يستهدف مناعة طويلة الأمد

لقاح جديد
لقاح جديد

أعلنت مجموعة من العلماء الألمان عن انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بنجاح.


وحسبما نشرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، فان اللقاح الجديد يهدف إلى خلق مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية ضد "كوفيد-19".


وتشير مجلة " Nature " إلى أن الاختبارات أجريت في مستشفى جامعة توبنغن، وقد أظهرت نتائجها أن جميع المشاركين في الاختبارات (36 متطوعا) تلقوا جرعة واحدة من لقاح CoVac-1 الجديد، وظهرت لديهم استجابة مناعية للخلايا التائية أقوى من تلك التي تنشأ نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، واستمرت ثلاثة أشهر؛ وهي الفترة التي مضت على تطعيمهم.


يذكر أن مناعة الخلايا التائية هي الخط الدفاعي الأول للجسم ضد مسببات الأمراض. وهذه الخلايا تهاجم الخلايا المصابة وترسل المعلومات إلى الخلايا البائية التي تنتج الأجسام المضادة.


وتعتبر الاستجابة المناعية الجيدة للخلايا التائية مهمة بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص الخلايا البائية كمرضى السرطان أو المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.


وقد أظهرت نتائج المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح CoVac-1 فعاليته وعدم وجود آثار جانبية لدى جميع المشتركين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و80 عاما. كما اتضح أن اللقاح فعال ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد.


من جانبهم، يقيّم الباحثون هذه النتائج بالإيجابية تماما ويأملون تأكيدها في مرحلة الاختبارات السريرية الثانية التي ستبدأ قريبا.

كورونا العلماء المرحلة فيروس مناعة

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